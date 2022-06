10 goede redenen waarom jij een zen-tuin nodig hebt..

In een zen tuin laten we de planten weg. Soms staat er een boom in of zien we wat mos. In de zen tuinen van nu vinden we veel stenen en rotsen. Met deze elementen werken we een speciale symboliek uit. Lijnen trekken in het zand is een activiteit die je kunt ondernemen om rust en ontspanning te vinden. Geometrische patronen zijn een belangrijk onderdeel van de zen tuin.