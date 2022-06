Voor en Na: kleine tuin wordt super sfeervol geheel

De aantrekkelijkheid van deze tuin zit enerzijds in de prachtige gelaagdheid, maar de toegevoegde waterelementen zijn ook sfeerverhogers van formaat. Deze combinatie van plantenbak en minivijver biedt ook ontzettend veel inspiratie. Zou jij zoiets ook gemakkelijk in jouw tuin toe kunnen passen? Let er trouwens ook even op hoe mooi al die watervallen in elkaar over lopen. Dat zorgt helemaal voor een heerlijke dynamiek. En denk er gelijk ook maar even bij na hoe ontzettend aangenaam het geluid is als jij lekker aan het ontspannen bent in de tuin. Als jij je ogen sluit, heb je het idee dat je bij een rustig kabbelend beekje zit.