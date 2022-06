6 supertips voor een blinkend schone badkamer!

Hou je er wel van om af en toe even flink met een sopje en een stofzuiger in de weer te gaan of ben je meer het type dat het liefste een schoonmaker inhuurt? In dat laatste geval is dit overzicht voor jou misschien niet het allerleukste om te lezen, maar het kan je er natuurlijk wel toe aan gaan zetten om met je badkamer aan de slag te gaan. Want zo moeilijk is het nou ook weer niet om deze ruimte schoon te maken. Met de 6 onderstaande tips heb je in een mum van tijd weer een schone badkamer.