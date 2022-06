Huizen in de Amerikaanse bouwstijl; 8 kenmerken

Je zou denken, dat in een land waar tornado's en orkanen dikwijls de kop op steken, er niet voor een lieflijk en delicaat materiaal als hout zou worden gekozen. En toch, het eerste waar men dikwijls over praat wanneer het onderwerp valt op 'Amerikaanse huizen', is het typische gebruik van hout in de constructie. Het vormt het duidelijkste kenmerk. De reden? Wij, in Europa, beschikken gemakkelijker over klei en leem, waardoor we gemakkelijker met steen kunnen bouwen. Dit is in de Verenigde Staten minder makkelijk te vinden. Wat ze er wel hebben? Jawel, bomen. Beton wordt steeds vaker toegepast om de woningen te verstevigen, maar toch blijft hout vaak te vinden in de afwerking. Toegegeven: sfeervol is het in ieder geval wel. Zeker aangezien dit hout veelal wordt toegepast in lichte kleuren, zoals wit, lichtblauw en zelfs roze.