8 vragen die je voor de bouw van je huis aan een architect moet stellen!

Uiteraard is het ook voordat je met enkele architecten in gesprek gaat handig voor jezelf een en ander op een rijtje te zetten. Je kunt zo van te voren gericht vragen stellen waardoor je beter kunt beoordelen met welke architect je in zee wilt gaan. Je eigen huis laten bouwen is tenslotte niet niks. Zo kun je aftasten of de architect begrijpt wat je wilt en of zijn of haar werkwijze je aanstaat. Via de website van de architect kan je al zien wat hij of zij eerder heeft ontworpen. Ook kan je referenties natrekken om te informeren of de samenwerking plezierig was en het eindresultaat naar wens.

Stel vast een wensenlijst op van wat je belangrijk vindt in een huis en waar het aan moet voldoen: hoe wil je wonen, wat vind je belangrijk, hoe gebruik je je woning en wat vind je mooi? Maak een moodboard met foto’s van huizen die je aanspreken. De eerste gesprekken gaan over de sfeer van het huis. Probeer te omschrijven wat je in gedachte hebt: een klassiek huis met moderne details en afwerking, een strak minimalistisch huis, een moderne versie van een woonboerderij. Er is veel mogelijk. Oriënteer je van te voren op de mogelijkheden. Geef in het moodboard ook aan welke onderdelen van een huis dat je hebt opgeplakt je aanspreken. Denk hierbij aan bepaalde raampartijen, de zinken dakkapel en bijvoorbeeld deuren die helemaal open kunnen en glas tot de grond hebben.

Daarna is de indeling aan de beurt. Het is, voordat de architect gaat ontwerpen, van belang dat je van te voren nadenkt over de ruimtes die je wilt hebben en waar. Denk er ook aan de lichtinval te bespreken, daarbij rekening houdend met de seizoenen. Waar valt ‘s morgens de zon binnen? Openslaande deuren naar de tuin? Wil je die vanuit de woonkamer of liever vanuit de woonkeuken? Een speelkamer voor de kinderen? Je kan overwegen deze aan te laten sluiten aan de keuken en ervoor zorgen dat, als de kinderen groter of uit huis zijn, je deze ruimte bij de woonkamer kan trekken. Hoeveel slaapkamers wil je? En waar? Wil je op dezelfde verdieping als je kinderen slapen, of juist niet. Hoeveel badkamers wil je en waar?

Denk ook na over je wensen ten aanzien van energiezuinigheid en laat je vooraf informeren over de mogelijkheden.