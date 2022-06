Droomhuis aan zee met oog voor detail

Bodrum is een in het zuidwesten van Turkijke gelegen stad die immens populair is bij toeristen vanwege zijn warme, luchtige en mediterrane klimaat. Hier vind je ideale omstandigheden voor een verscheidenheid aan watersporten, met name surfen en duiken. Voor architecten en ontwerpers is het een bijster inspirerende stad dankzij de locatie en zijn charme. Niet alleen geïnspireerd door, maar ook creatief actief in Bodrum, stellen wij je graag binnenhuisarchitect Hakan Helvacıoğlu / H2C voor. Genesteld in een helder blauw landschap, heeft hij een droomachtig object gerealiseerd, dat uitnodigt om te vertoeven. Kadir Aşnaz heeft het project voor ons in indrukwekkende beelden vastgelegd.