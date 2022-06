10 fascinerende ideeën voor het plafond

Een speciaal design kan pompeus of kunstzinnig zijn. Dit is deel afhankelijk van de kijker en de smaak van die gene. In dit voorbeeld zien we duidelijke accenten die goed passen bij de zwarte werkbladen. Ook de spotjes in het plafond trekken de aandacht. Met een beetje creativiteit kun je veel charisma in een kamer brengen. Een expert neemt je mee door een wereld van sfeer en design. Deze keuken heeft veel natuurlijke lichtval, maar ook die mooie spotjes die zorgen voor een fijne sfeer. Je wil ook gewoon lekker kunnen koken om te ontspannen!