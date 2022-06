Deze buitenkamer is het mooiste dat je gaat zien vandaag

Van woonkamers tot badkamers, achtertuin en complete renovaties, homify 360 ° is je dagelijkse dosis inspiratie. Het voorbeeld van vandaag komt van Crown Pavilions, experts in tuin en landschapsarchitectuur in Oxfordshire. Zij hebben een prachtige tuinkamer gecreëerd van cederhout en voorzien van details die het leven een stuk leuker maken als een bar en hot tub.