Plantenbakken van beton zelf maken

Beton heeft zijn eigen unieke charme. Het heeft zijn weg gevonden naar onze interieurs en tuinen. Het werd vroeger vooral gebruikt in de huizenbouw, maar binnenshuis speelde het nog geen rol. We vinden het erg leuk om je vandaag te laten zien hoe je een betonnen plantenbak op een doe-het-zelf manier zelf kunt. Zo’n doe-het-zelf project is echt geschikt voor beginners, want met een paar eenvoudige stappen kom je al tot goed resultaten. Het is mooi en goedkoop! Een pot gemaakt van beton heeft echt iets origineels voor in de woonkamer en zeker als je deze zelf gemaakt hebt.

Of het nu voor grote cactussen is of voor kleine planten, een betonnen pot is altijd een goede manier om deze mooie planten in de tuin of kamer neer te zetten.