Supermoderne bunker als woonhuis

De keuken is dus de ruimte die achter de gelamineerde deuren schuil gaat. Waar de eetkamer er al zeer minimalistisch uitzag, komt de keuken nog minimalistischer over en roept het beeld op van een veldkeuken. Maar juist door die eenvoud is dit een van de meest bijzondere keukens die je op homify kunt vinden! Een kookeiland als dit zie je immers zelden. En toch is dit aanrecht zelfs van een dubbele spoelbak voorzien! Voor de bewoners is het erg handig dat ze kunnen kiezen voor een open of een gesloten keuken. Dat komt ook goed van pas als je een keer geen zin hebt om de afwas te doen: je trekt de deuren dicht en lang nadat de maaltijd over is en iedereen vertrokken is van tafel kun je de boel opruimen.