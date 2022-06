Unieke studeerkamers voor thuis

We sluiten deze voorbeelden af met een bijzonder interieur. Deze studeer- of werkkamer is te omschrijven als vintage, DIY en rustiek op hetzelfde moment. De vormgeving is speels en spontaan, alsof je het zelf zo zou kunnen maken… . Eigenlijk kun je het zelf ook maken, want dit bureau is met de hand gemaakt van sloop-/ steigerhout. Het kost je natuurlijk wel de nodige uren om het ontwerp te verzinnen, het benodigde hout te verzamelen en het meubelstuk te bouwen, dus misschien wil je hem ook wel gewoon bij de meubelmaker bestellen. Deze studeerkamer krijgt door dit bureau een beetje een eclectische look, alsof je je bevindt in een zelfvoorzienende ruimte ver van de bewoonde wereld: ´off the grid,´ zoals de Amerikanen zeggen. Dit bureau heeft die spontane look die direct overtuigt.

Tot zover de schitterende bureaus. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

Zoek je prachtige ideeën voor je slaapkamer? Klik dan hier voor de nodige inspiratie!

Deze professionals helpen je om je droomhuis te realiseren!

Bijzondere structuurkunst vind je hier!