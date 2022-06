Unieke badkamers met een natuurlijke ambiance

Natuursteen is sinds eeuwen een geliefd materiaal. Al in de tijd van de oude Grieken werd het gebruikt voor de bouw van de heiligdommen en belangrijke gebouwen in de stad. Veel van deze gebouwen zijn verloren gegaan, maar soms vinden we verloren gewaande gebouwen (delen daarvan) terug, zodat we ze kunnen reconstrueren. In deze badkamer is de donkere natuursteen het temperamentvolle medium dat het gehele ontwerp van de badkamer draagt, de mooie lichte meubels komen zo sterk naar voren en bieden je het comfort dat je in een badkamer zoekt. Een mooie industriële toevoeging is de licht grijze gietvloer, deze is watervast en eenvoudig te reinigingen. Mooi en makkelijk komen in dit ontwerp samen.