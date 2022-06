Prachtig verbouwde woning met een rauw randje

Van de wat meer donkere buitenkant is binnen niets meer te zien. Vanuit de tuin zie je niet dat hier een schitterend groot dakraam in deze ruimte geplaatst is. Maximale lichtinval is hiermee gegarandeerd. Zelfs op de bekende grauwe dagen die in het Verenigd Koninkrijk veelvuldig voorkomen zorgt dit dakraam voor een geweldige lichtinval. En ook als het donker is dan kun je op een heldere avond heerlijk naar de sterren kijken. Maar ook het interieur mag er zijn! De prachtige retrostoeltjes bij de eettafel doen je een beetje in verwarring brengen over de stijl die hier is gehanteerd. De stijl zal je zo meteen snel duidelijk zijn!