7 magische tips voor een design badkamer

Het laatste belangrijke verschil makende element in je badkamer is stijlvolle opslagruimte (en die ontbreekt nogal eens!). Denk aan een paar nissen in de muur met LED-strip verlichting aan de bovenkant voor wat kaarsen of een aromabrander of een deels open zeer breed wastafelmeubel in een fraai design. Ook natuurlijke houten meubels kunnen hier het verschil maken!