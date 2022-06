Hoe decoreer je je huis op een tijdloze manier?

Wit is de perfecte kleur voor je interieur omdat het een volledig wit doek oplevert! Wil je een witte ruimte leven inblazen dan hoef je alleen maar wat fraaie kunst aan de muren te hangen, je kussens of bankhoezen te veranderen of de look wat luxer te maken met wat fraaie hoogpolige kleden en dan heb je nog steeds dat prachtige klassieke tijdloze interieur! Zorg er wel voor dat je de juiste kleur wit kiest voor je huis want sommige tinten zijn wel erg koel en steriel en geven een kille sfeer aan je huis. Wit met een vleugje roze of geel geeft wel dat gevoel van warmte en sfeer.