Het mooiste landelijke woonkamermeubilair

Voor velen valt of staat landelijk woonkamer meubilair met de omvang van het massieve hout van de bank of tafel. Ikzelf ben meer een fan van het detailwerk. Het werkt namelijk op het onderbewuste en dat is waar we ons gevoel voor sfeer aan ontlenen. Deze Nederlandse ontwerpers brengen het landelijk naar het licht, letterlijk. Deze prachtige lampen zijn gemaakt uit subtiel afgewerkt takken en de kappen zelf zijn uniek per stuk. Allen handgemaakt, allen een boegbeeld voor landelijk woonkamer meubilair. Vanwege de minimale aankleding komen deze lampen ook goed tot hun recht in een strak en modern vormgegeven ruimte. Maar als dat was waar we naar zochten, dan was dit lijstje er niet.