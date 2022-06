Rommelhok wordt sfeervol appartement

Ongemerkt kan je huis soms dichtslibben met allerlei spullen en soms ook veel troep. Flink opruimen en schoonmaken wil dan soms een groot verschil maken, maar zelfs dat kan in sommige gevallen de woning niet meer aantrekkelijk maken om in te wonen. Het kleine appartement dat we nu gaan bekijken is daar zo’n voorbeeld van. De woning was al veertig jaar oud en verworden tot een rommelhok. Met dank aan een Koreaanse interieurontwerper is het tij gelukkig gekeerd en is er weer sprake van een schitterend appartementje.