Een gootsteen voor de keuken? Dit moet je weten!

Gootstenen heb je in alle vormen en maten. Voor een ieder wat wils. Groot, klein, rond, vierkant of rechthoekig. Het is maar net wat je er mee wil en hoeveel ruimte je hebt in je keuken. Gebruik je de gootsteen niet zo vaak, volstaat wellicht een kleiner model. Heb je ook meteen meer aanrechtblad om op te werken. Was je vaak af, spoel je de groenten graag grondig schoon of gebruik je de gootsteen soms als babybadje moet je voor een wat grotere variant gaan. Afhankelijk van het materiaal van de gootsteen kun je ervoor kiezen om deze op het aanrechtblad te laten rusten (opbouw). Dit is bijvoorbeeld vaak bij witte porseleinen spoelbakken het geval. Bij materialen als RVS of natuursteen zijn gootsteen en aanrechtblad soms uit één geheel. Ook is het mogelijk de gootsteen te verzinken in het aanrechtblad, dat heet dan vakinbouw. Als laatste is onderbouw mogelijk. Hierbij wordt de spoelbak aan de onderkant van het aanrechtblad bevestigd. Je blijft dan de zijrand van het werkblad zien. Dit is vooral mooi bij luxere materialen. Bij minder dure bladen kun je de zijrand beter niet zien, want die zijn niet mooi afgewerkt.