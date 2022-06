Een prachtig prefab huis voor minder dan 110.000 euro!

Vandaag bekijken we dit prachtige prefab huis van de architecten van Apriori Albero. Het bouwwerk blinkt uit vanwege zijn vorm, het materiaalgebruik en niet in de laatste plaats vanwege zijn betaalbaarheid. Omdat veel gewerkt is met prefab materialen, konden de kosten redelijk beperkt blijven (€108.550!) en was er nog genoeg budget over voor een geweldige tuin.