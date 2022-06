Een aanrechtblad kiezen. Dit zijn je opties!

Een aanrechtblad van RVS heeft een zeer moderne uitstraling en past dan ook perfect in strakke en minimalistische interieurs. Dit materiaal is hittebestendig, vlekvrij, schoon en heel hygiënisch. RVS wordt dan ook veel in restaurants gebruikt, maar ook weer in een standaard keukenblok. Deze hebben dan vaak het bekende geribbelde wafelprofiel. De luxere uitvoeringen zijn van afgeborsteld staal. RVS bladen worden meestal in één stuk geleverd waardoor de wasbak meestal al is ingebouwd in het blad. Dit komt de hygiëne zeker ten goede. Een nadeel van RVS is dat het wel een krasgevoelig materiaal is, iets wat vooral in afgeborstelde oppervlakken snel zichtbaar is.