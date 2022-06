De allerbeste trucs voor kamers zonder raam!

Planten hebben weer een belangrijke invloed op het interieur. Er was een tijd dat we ze wat minder zagen, maar die tijd is nu voorbij. We kunnen eigenlijk niet zonder in een kamer zonder ramen, want frisse lucht moet er toch komen en laat die groene vrienden daar nu juist voor zorgen. Daarnaast staat zo’n rij potplanten heel mooi in een modern interieur. Planten, maar ook bloemen zorgen voor een fijne woonsfeer!