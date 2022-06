10 zolderideeën- helemaal top!

Zijn grote ramen, gezellige hoekjes en een grote slaapkamer nog niet voldoende voor je? Heel goed, want we hebben nog meer mooie voorbeelden! Wat dacht je van nog meer balken en dakkapellen plaatsen om je zolder helemaal compleet te verbouwen. Dit was ooit een kaal rommelhok, moet je zien hoe gaat het er nu uitziet! We staan hier in een vakwerk huis waar balken aan de orde van de dag zijn. Deze zolder inrichting is helemaal compatible met de gevel van de woning! Bij deze zolderrenovatie is er gekozen voor ecologische isolatie en milieuvriendelijke bouwmaterialen. Dit is dus een loft die mooi en duurzaam is.