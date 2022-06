Zo verberg je lelijke radiatoren

Wanneer het onmogelijk is om alle bovenstaande tips te realiseren, als de ruimte het gewoon echt niet toelaat, dan is er altijd nog de verfmethode. Kies een spannende kleur en verf de radiator. Dan krijgt een oude radiator een aparte look. Vintage design is helemaal hip en shabby chique past in die categorie. Een shabby chique design is de ideale partner van een strak en minimalistisch design, onder andere vanwege het grote contrast. Hier zien we op de foto een beeldig voorbeeld van hoe je een radiator uit het zicht kunt halen door hem er frontaal in te plaatsen. Het oude karakter wordt opeens helemaal hip. Je vrienden zullen je vragen waar je die oude radiator op de kop getikt hebt. Dit is de meest simpele oplossing, maar ook erg doeltreffend. Onze tip: keep it simple . Met dit vrolijke voorbeeld sluiten we deze reeks van tips af. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woontips en trends!

