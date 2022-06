14 toffe ideeën om een klein huis te decoreren

Als je per functie niet veel ruimte hebt is het slim om verschillende functies te integreren. Je kunt zien dat het werkt aan dit voorbeeld. De woon- en eetgedeeltes liggen dicht naast elkaar in een ruimte, maar toch heb je per functie voldoende ruimte. In kleine appartementen en flats, vooral te vinden in de grote steden, is het een uitkomst om zo je woning in te richten. Klein, maar fijn!