12 x betaalbare en leuke planken voor aan de wand

Hier zien we hoe subtiel planken in de badkamer kunnen ogen. Je zet hier de douchebenodigdheden als zeep en shampoo in te zetten, ook erg handig om doeken in te leggen. De badkamer heeft een minimalistische look, maar is zeker niet kil te noemen, want het warme hout zorgt voor een fijne look. Echt prettig om in deze douche te staan, want deze heeft een ruimtelijke opzet.