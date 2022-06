11 goedkope bouwmaterialen: perfect voor een klein huis

We raken niet uitgepraat over beton. Zeker beton met een sfeervolle look. Dit huis is er helemaal uit opgetrokken. Het lijkt wel een hut gemaakt van leem. De zandlook past heel mooi in deze natuurlijke setting. De woning is kleine maar heeft alle moderne gemakken waar mensen van nu van houden. Deze woning moet je echt vandaag even checken!