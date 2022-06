Hoe moderniseer je een bungalow?

Het spreekt vanzelf dat moderne centrale verwarming een must is: en het is nog beter als je een eco-verwarmingsinstallatie hebt geïnstalleerd. Dit laatste is echt een belangrijk punt bij een bungalow renovatie. Jaren ’70 radiatoren kunnen worden verborgen in stijlvolle kasten, zoals deze van Cool Radiators! Wat een sfeer! Als u de radiatoren wilt vervangen is er een breed scala aan modernisering ideeën beschikbaar die heel mooi in het geheel van je hedendaagse interieur kunnen worden geïntegreerd. Toch betekent het moderniseren bungalow niet dat deze radiator weg moeten, want ook vintage design is erg mooi in een moderne setting. Dus kies zelf maar wat je wilt!