Hoeveel kost de aanleg van een patio?

Natuursteen is te krijgen in vele verschillende soorten, zoals vlagsteen, leisteen, bluestone en kalksteen. Het enige nadeel is dat een patio gemaakt van natuursteen meer kost om te plaatsen, aangezien het proces langer duurt en het materiaal veel schaarser is en moeilijker te leggen is. Toch is het de moeite waard, want het materiaal is prachtig!