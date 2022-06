10 plattegronden die je inspireren!

Dit plan weerspiegelt een zuidelijk huis. Dankzij de architecten heb je vanuit elke slaapkamer een uitzicht op het zwembad. Dat is leuk voor elk gezinslid. De slaapkamers zijn allemaal voorzien van een badkamer en toegankelijk via een lange houten loopbrug. Ook dit huis heeft een open look, waardoor je er verkoeling kan vinden tijdens warme dagen. Bij het aanleggen van zo'n tropische tuin is het ook belangrijk om na te denken over welke basisproducten je gaat gebruiken. Wil je graag een mooie stenen weg aanleggen of wil je een houten terras maken? Leg die dan niet aan in de schaduw of onder een afgedekte plaats want de kans is namelijk hoog dat er groene aanslag op de tegels of hout zal komen na een tijd. Hoewel wij een paar tips hebben om die aanslag te verwijderen, is voorkomen toch beter dan genezen. Vraag dus gerust wat meer informatie aan je architect.