8 interieurtrends op een rijtje

We sluiten dit overzicht af met multifunctionaliteit en flexibiliteit. Want een woonkamer is vaak al lang geen woonkamer meer om over andere ruimte maar te zwijgen. Functies lopen dus naadloos in elkaar over en een flexibele opstelling van je interieur is dan ook erg handig. In een mum van tijd kun je dan de functie wat wijzigen of gewoon lekker gaan veranderen als je de opstelling niet meer zo leuk vindt.

Heb je wat aan dit overzicht gehad en wil je nog wat meer weten over de nieuwste mode en trends op het gebied van interieurs? Die kun je hier vinden!