6 Feng-Shui-tips voor een harmonieus huis

Feng Shui toepassen in je de woning is niet zo moeilijk. Begin met een aantal basisbeginselen en ga geleidelijk aan verder met complexere Feng Shui-niveaus. Om je te helpen hebben we een aantal handige tips voor je op een rij gezet. Ze helpen om je meer in harmonie te brengen met je omgeving. Feng-Shui kent verschillende benaderingswijzen, want niet elke ruimte vraagt om dezelfde energie. Zo zul je in je slaapkamer vooral rust willen vinden en in de keuken inspiratie. Probeer onze tips uit en je zal zien dat het werkt!