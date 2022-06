Gezinswoning met een bijzonder eigentijdse look

Je kunt de woning op verschillende manieren binnengaan. We staan hier in de tuin achter de garage en zien een ingang die uitkomt op een klein terrasje. Aan de rechterkant daarvan zien we een deur naar de garage. Daarmee wordt het heel gemakkelijk om de garage ook als tuinschuurtje te gebruiken. Wat zit dat contrast er mooi uit. Binnen is het ook echt heel mooi vanwege de lichtval. Verschillende ramen zijn gerealiseerd om het maximale het zonlicht te halen zonder aan privacy in te boeten. Het is fijn dat het huis zo open is en tevens zo veel privacy biedt. Een ander fijn aspect aan dit interieur is het gazon, daar kun je zo heerlijk op spelen, daarom zijn de kinderen dol op deze tuin. Heerlijk voor de zomer, maar ook om sneeuwpoppen in te maken in de winter. Hoewel we gelukkig aan dit laatste seizoen nog niet toe zijn!