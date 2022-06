Verborgen huisje in Londen

We komen met homify op de meest wonderlijke plekken. Vandaag nemen we je mee naar Londen, naar een verborgen woning achter een terras. Je verwacht de woning hier niet, dat is nu juist de charme van dit kleine huisje. Wonen in Londen is soms duur, erg duur. Maar als je woning klein is ga je zeker op de woonkosten besparen. Deze sfeervolle woonstee is een van de leukste huisjes die je hier in de buurt kunt vinden. Vanaf het terras heb je een schitterende view over de buurt. Je hebt echt het gevoel op een geheime locatie te wonen, tussen de duren huizen, stiekem je gevestigd te hebben en nu te kunnen profiteren van al het moois dat de stad te bieden heeft. Kijk even met ons mee naar dit topdesign!