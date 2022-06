Ambachtelijke gordijnen voor een high-end interieur

Een geheel ander type gordijn van Groot en minstens net zo mooi is het meer klassieke gordijnen dat je op een railing heen en weer schuift. In deze mooie badkamer komen die zeer goed van pas, want je wilt wat privacy. In de grote stad staan de huizen dicht bij elkaar en kun je vanuit het ene appartement het andere in kijken. Dus zeker in het geval van deze badkamer zijn de gordijnen van Groot een must-have! We zijn betoverd door de eenvoud van dit interieur. Het begint al bij de vloer, die echt de looks van een oude fabrieksvloer heeft. In zo’n industriële setting is de loft ontstaan. Het waren oude pakhuizen die door creatievelingen als kunstenaars omgetoverd weren tot woonvertrekken. Bovenop deze vloer staat het minimalistische bad. De eenvoud van dit ontwerp past zo goed bij deze setting! En dan hebben we nog de ramen met de slanke zwarte kozijnen, een prachtig gezicht zo met de linnen gordijnen van Groot, het witte bad en de pilaar hier op de voorgrond. Er liggen een paar globes voor het raam, een verwijzing naar het gevoel van de eigenaren van deze woning: “I am the king of the world”!

Met deze mooie interieurs en het schitterende design van Groot zijn we aan het einde van deze dromerige wandeling door de loft gekomen. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en trends!