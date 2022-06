Vrijstaand tiny house: Supermooi!

Een voordeel van dit tiny house en zo’n type woning in het algemeen is de hechte verbinding tussen binnen en buiten. We zien er hier ook een voorbeeld van: het balkon / terras loopt in een beweging door naar het interieur. Binnen heb je ruimte genoeg en is er veel daglicht aanwezig. Dit is een voorwaarde voor een fijne woonsfeer. Vroeger waren woningen toch wat donkerder dan nu. Het besef groeide dat daglicht en frisse lucht toch wel heel belangrijk waren. In de eigentijdse huizenbouw zien we een steeds grotere transparantie: denk aan vides, extra grote ramen (van vloer tot plafond) en het vaak ontbreken van tussenwanden, waarbij er dus vooral open woonvolumes gerealiseerd worden. Daar voelen we ons gewoon beter in!