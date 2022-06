Italiaanse badkamers met een adembenemende luxe

In een eigen spa of wellness voel jij je opperbest. Deze Italiaanse badkamer is helemaal van deze tijd. Het prikkelende contrast tussen warm en koud haakt aan bij de ideale temperatuur van het badwater. Een harmonie is wat deze badkamer aan ons laat zien. Het koele beton draagt het bad waarin je alleen of met je geliefde kunt genieten van het heilzame bruisende water. Alles aan deze kamer ademt een moderne sfeer, het is wat je noemt een badkamer van onze tijd. Het Italiaanse creatieve vernuft geeft met dit design een nieuwe betekenis aan de badkamer, dit wordt een plek van bezinning, een eigen oase van rust.

Modern