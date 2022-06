10 prachtige houten terrassen voor de perfecte tuin

Wie een tuin ontwerpt of aanlegt, zal zeer waarschijnlijk de nodige aandacht schenken aan het terras. Hier kun je eten, drinken en genieten van de zon en het gezelschap. Dus is het belangrijk dat je aan een aantal dingen denkt. Waar plaats je het terras zodat je optimaal van de zon kunt genieten, hoe groot moet het terras worden en welke materialen gebruik je. Vandaag laten we je 10 prachtige houten terrassen zien, voor een prachtig en perfect afgewerkte tuin.