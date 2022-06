7 Grootse Oplossingen Voor Kleine Hallen!

We kennen natuurlijk allemaal de overvolle kapstok en dat is geen goed idee in je kleine hal. Plaats er alleen de jassen die op dat moment gedragen worden en berg de rest elders op. Kinderjassen en schoenen kun je eventueel ook opbergen in een laag bankje. Handig want zo heb je opslagruimte en een zitplek ineen! Of plaats een verticale stang en je jassen horizontaal zo neemt je kapstok minder ruimte in beslag.