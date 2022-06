Voor het geval je dit nog niet wist: je voortuin speelt een vitale rol bij de eerste indruk die je huis op iemand maakt. Het heeft dan ook weinig zin om een enorme hoeveelheid tijd te besteden aan het verven van je houten hek of je voordeur wanneer je landscaping de gevel van je huis onderuit haalt. Daarom hebben we gekeken naar het werk van een aantal top tuinarchitecten en hoe zij een perfecte voortuin vormgeven. We denken dat er een aantal top ideeën tussen zitten dus kijk zeker even mee!