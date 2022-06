Deze 3 meubels zijn het waard om in te investeren!

Het meest gebruikte meubelstuk in je woonkamer is meestal de sofa. Het is de plek waar we na een lange dag even lekker comfortabel willen zitten en uitrusten. Gemiddeld brengen we er zo'n 17 jaar (!) van ons leven door. En daarnaast speelt je bankstel een belangrijke rol in het design van onze woonkamer. Want met een uniek ontwerp sofa kun je echt een statement maken in je totale inrichting. Oftewel dit is een belangrijk meubelstuk waar je veel gebruik van maakt en is dus een flink deel van je huisinrichtingsbudget meer dan waard. Wanneer je een betere kwaliteit bankstel koopt dan heeft deze bovendien vaak zeer slijtvaste en goede kwaliteit bekleding die met de juiste behandeling ook jarenlang meegaat. In onze meubelrubriek vind je een breed scala met sofa's in alle denkbare kleuren, patronen en vormen ter inspiratie.