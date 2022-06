Gezinswoning op het platteland – overweldigend mooi

Dit is de kamer waar we in de avond even helemaal tot rust komen. Daarom willen we ook graag dat deze kamer helemaal in orde is. Hier is alles voor elkaar! Een prachtige kamer om samen te delen. We vinden het erg tof om je deze villa te laten zien. Een wonderlijke woning zo dicht bij de rand van het bos. Een mooie plek om weer in contact te komen met de natuur!

Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.