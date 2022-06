Een fantastisch huis aan zee

Verborgen in de duinen, ergens aan de Hollandse kust, vind je dit prachtige huis. De term strandhuisje gaat in dit geval zeker niet op, want je ziet hier een volwaardige woning. Een fraai en aantrekkelijk geheel dat niet alleen in de zomer goed te gebruiken is, maar ook in andere seizoenen uitstekend van pas komt. Het terras is dan ook gedeeltelijk als afsluitbare veranda ingericht. Zo kun je hier bij harde wind ook lekker zitten. De prachtige schoorsteen biedt plaats aan een buitenhaard. Ideaal om lekker te barbecueën en om je op te warmen als het buiten flink is afgekoeld.