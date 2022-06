11 inspirerende zithoeken in de tuin

Een terras is een plek waar je lekker kunt zitten en van de buitenlucht kunt genieten. Maar zoals je vast wel weet uit eigen ervaring weet hoef je geen tuinarchitect te zijn om te zien dat het ene terras het andere niet is. En zo’n lekkere plek om te zitten in de open lucht kan met felle zon of regen ook wel eens een nadeel zijn. Juist daarom hebben we 11 inspirerende overdekte terrassen voor je op een rijtje gezet. Van complete tuinhuisjes tot een simpele tent en alles daar tussenin.