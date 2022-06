10 belachelijk mooie ideeën voor een gezinstuin

Dit is een heel bijzonder huisje in een tuin met daar omheen een mooi natuurgebied. Dit past ook heel goed in een tuin in een dorp of stad. Het gevoel dat we bij dit huis hebben is echt dat van de oude tijd, met een veranda, houten wanden en een charmante look. Er mist nog net dat de huifkarren voorbij rijden. Rond het houten huisje zien we de mooie tuin, grind, stenen en vegetatie zorgen voor een gevarieerde look. Een expert kijkt graag hoe een huisje als dit in je tuin gebouwd kan worden.