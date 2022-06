Laag Budget en Een Luxe Droomvilla = Kan!

Heel vaak dromen we over een huis in een ander land. Soms lijkt dit de enige optie, maar vaak dit is niet zo. Richt je bij voorkeur op andere aspecten zoals een regio in je eigen land die populair is, een aantrekkelijke stijl woning en hou rekening met het verkooppotentieel. In een ander land spreek je de taal vaak niet, ken je de gewoontes niet en dit kan allerlei ongemak opleveren.