10 ideeën die je tuin veranderen in een oase

Wanneer je een open plek hebt in huis met voldoende daglicht (bijvoorbeeld in je hal of in een serre) dan is het ook heel fraai om daar een wintertuin aan te leggen met een comfortabele zithoek. Zo kun je in alle seizoenen genieten van een groene omgeving. Wil je meer tuininspiratie opdoen? Lees dan ook even 37 geweldige ideeën voor je eigen verticale tuin.