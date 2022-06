Klassiek en modern in een heerlijke gezinswoning

We sluiten onze rondleiding af in de ruime badkamer. Had je verwacht dat die zo groot zou zijn? Wij eigenlijk niet! Je kunt trouwens ook direct zien dat deze ruimte echt bedoeld is voor gebruik door meerdere personen tegelijk. De dubbele wastafel is daar een duidelijk voorbeeld van. Zo ontstaat er in de ochtend geen drukte bij de spiegel! De douche kun je hiervandaan niet zien en dat is ook ideaal voor de privacy. Zo kan het hele gezin in een mum van tijd gedoucht en wel de deur uit gaan.

Heb je de smaak te pakken gekregen en wil je nog zo’n leuk huis zien? Bekijk dan ook dit artikel even.