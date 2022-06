10 geweldige ideeën voor een stralende tuin

We sluiten af met een van onze favoriete stijlen: het minimalisme. In deze tuin zien we een duidelijke gerichtheid op het minimalistische huis. Grappig hoe het gazon overgaat in de rode houtsnippers die vervolgens zelf weer overgaan in het terras met strak gelegde klinkers. Let ook even op de heggen: past heel mooi in het geheel. Als deze groter worden en naar elkaar toe gaan groeien zal een nieuwsgierige blik vanaf de openbare weg gevangen worden, dat komt je privacy ten goede! Bedankt voor het lezen, laat je vooral inspireren door de tips en blijf ons volgen voor meer mooie voorbeelden!