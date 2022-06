6 trucs waarmee lage plafonds hoger lijken

Dit is in principe een aanvulling op de gordijnen tip, accessoires kunnen ook helpen om het plafond en ruimte optisch hoger te laten lijken. Het beste is te kiezen voor kunstwerken of schilderijen, hoe hoger hoe beter, dan is het echt een fluitje van een cent om die kamer optisch te strechen. Daarbij ziet je kamer er ook mooi artistiek uit. Hoogdravende ideeën in een ruimte waarvan het plafond in eens hoger lijkt dan dit in werkelijkheid is. Een goede combinatie. Blijf ons volgen voor meer mooie tips en tricks, want daar zijn we voor!

