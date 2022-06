De beste ideeën voor je achtertuin

Voor veel mensen is de tuin één van onze favoriete plekken thuis. Tijdens mooie zomerdagen is het heerlijk om je toevlucht te zoeken in je eigen achtertuin. Er is vaak koele schaduw, de vogels fluiten, je kunt er een beetje tuinieren als je zin hebt of gewoon een boek lezen.

Wil je ook van je tuin genieten, maar ben je nog niet helemaal tevreden over de indeling? Kijk dan eens naar deze voorbeelden van onze experts. Ze brengen je vast op goede ideeën.